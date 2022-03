Caro bollette, Foglietta: “Migliaia di famiglie torinesi non potranno pagarle”. A rischio i servizi Gtt

L’incubo del caro energia si abbatte su Torino e fa tremare le famiglie e le aziende, compresa Gtt . Il prezzo di luce e gas è sempre più alto e i venti di guerra che provengono dall’Ucraina, con le conseguenti difficoltà ad avere gli approvvigionamenti dalla Russia, spingono i costi dell’energia a livelli insostenibili per tantissimi cittadini: + 55% per la luce, +42% per il gas.

Foglietta: “Fondi perduti, sono preoccupata per le famiglie”

Un aumento che, senza ulteriori aiuti da parte del Governo, metterà migliaia di famiglie torinesi nella condizione di non poter pagare le bollette. A confermarlo è Chiara Foglietta, assessora alla Transizione Ecologica del Comune di Torino: “Gli sforzi del governo non mancano, ma serve di più: abbiamo tantissime famiglie che non potranno far fronte al caro bollette”.

“Non è colpa di Iren, nemmeno del Comune: alla mia segreteria arrivano tantissime mail con richieste d’aiuto, un aiuto che non possiamo dare” ha ammesso l’assessora. “O il Governo elargisce fondi perduti per gli enti locali o alcune famiglie saranno in estrema difficoltà e e come loro migliaia di imprese” ha concluso Foglietta, preoccupata in primis per le famiglie.