Covid, ristorante di via Rattazzi apre nonostante dovesse essere chiuso: multa doppia e stop all'attività

Doveva essere chiuso, ma sabato sera un locale ha deciso di aprire i battenti nonostante il divieto della Polizia Municipale. Venerdì i Civich avevano infatti multato e imposto di tirare giù le serrande ad un ristorante di via Rattazzi, che non aveva rispettato le linee guida sulla normativa anti Covid-19.

Durante l’ispezione, avvenuta poco oltre la mezzanotte, gli agenti avevano trovato assembramenti di clienti privi di mascherina. In sala, attraverso due postazioni per DJ, è stata diffusa musica ad alto volume in assenza della necessaria valutazione di impatto acustico. Il titolare era quindi stato sanzionato e il locale chiuso per 5 giorni, ma il giorno successivo il ristorante ha aperto lo stesso ignorando le disposizioni dei 'civich'.

Dopo aver riscontrato le stesse criticità sull’inosservanza delle linee contro il Covid, gli agenti intervenuti sabato sera gli hanno raddoppiato la multa e hanno ordinato una nuova chiusura del locale per 5 giorni.

Il totale delle sanzioni elevate ammonta quindi a 1.200 euro e nei prossimi giorni la Polizia Municipale procederà anche con la notifica di un’ulteriore sanzione relativa alla mancanza del documento di valutazione dell’impatto acustico.