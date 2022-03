Raid contro autista Uber, quattro tassisti torinesi condannati

E' costato caro a quattro tassisti il raid che misero a segno a Torino contro un autista di Uber: sono stati tutti condannati a un anno e cinque mesi per tentata violenza privata, danneggiamento e calunnia.

La sentenza pronunciata dalla Corte d'appello è stata convalidata dalla Cassazione, che ha dichiarato inammissibili i loro ultimi ricorsi. L'episodio risale alla notte del 31 maggio 2015, mentre infuriavano la protesta dei tassisti per quella che era considerata la concorrenza sleale del servizio Uber.

L'autista, nella ricostruzione dei giudici, fu circondato e minacciato, finché non riuscì a sfuggire con lo "speronamento" e il "disarcionamento" dei suoi aggressori. Gli imputati sostennero che in realtà furono loro ad essere le vittime di un tentativo di investimento, e che l'autista era scappato perché sapeva di essere in torto: pochi giorni prima, del resto, il tribunale di Milano aveva sospeso il servizio Uber-Pop.

La Corte, però, ha stabilito che la loro versione dei fatti è stata calunniosa.