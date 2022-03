I corsi che offre la scuola di ballo Sampaoli a Torino

Il nome di Sergio Sampaoli è una vera e propria istituzione per gli appassionati di danza e ballo. Sulle orme del padre, il Maestro Glauco Sampaoli, già fondatore a Torino della scuola nel 1948, Sergio porta avanti con passione la conduzione artistica della scuola. Scuola che si evolve con il tempo, andando incontro alle esigenze di tutti, bambini e adulti, principianti e avanzati. Gli insegnanti di ballo seguono il motto della scuola, infondendo un apprendimento che "non vi insegna soltanto i passi, ma vi da uno stile".

Il ballo e la danza sono attività sportive a cui tutti possono accedere. Danzare significa restare in forma, consumare calorie e allo stesso tempo divertirsi, conoscere nuove persone e avere la possibilità di migliorarsi sempre. I benefici dello sport infatti non riguardano soltanto l'aspetto fisico, ma anche (e soprattutto) quello psicologico. Iniziare a praticare danza fin da bambini è la chiave per condurre una vita in salute anche da adulti. Per questo motivo la Scuola di Ballo Sampaoli crede nell'importanza di investire in corsi specificamente pensati per bambini e ragazzi, in modo da garantire un insegnamento modulato sulle loro esigenze.

La scuola però non è soltanto rivolta ai più giovani. Sono sempre più numerosi gli adulti che decidono di investire in questa attività, consapevoli di fare un regalo al proprio benessere psico-fisico. Per questo l’istituto propone corsi di ballo e danza anche per chi non ha mai praticato, senza mai lasciare indietro nessuno studente.

I corsi offerti

La scuola offre un'ampia scelta di corsi individuali e di coppia. Dalla danza classica, moderna e contemporanea all'Hip Hop, dalla Danza del Ventre al Reggaeton per quanto riguarda i corsi individuali. Hanno una durata stagionale e la frequenza minima è di una lezione alla settimana. Tutti i corsi sono proposti in due tipologie: per adulti e per ragazzi. I bambini a partire dall'età di 3 anni possono approcciarsi al mondo del ballo attraverso corsi propedeutici e di giocodanza, al fine di sviluppare le capacità motorie e di coordinazione.

I balli di coppia coinvolgono la Bachata Sensual, il Tango Argentino ma anche il Liscio e i Balli da sala, solo per citarne alcuni. Tutti i corsi prevedono lezioni in base al proprio livello di preparazione: principiante, intermedio e avanzato. La Scuola propone anche corsi monotematici come il Boogie Woogie, il Lindy Hop e il Rock ‘n’ Roll. La durata è bimestrale e la frequenza minima è di una volta alla settimana.

Tutti i balli sono da svolgere in coppia, ma se al momento dell'iscrizione non avete un/a partner con voi non dovete preoccuparvi, sarà premura della Scuola assicurare omogeneità tra uomini e donne all'interno del corso.

Per tutti i corsi di ballo della Sampaoli di Torino, non è importante arrivare già con una preparazione avanzata. Nella prima lezione di prova del corso da voi scelto, l'insegnante saprà consigliare il livello a voi più adeguato, in modo tale da assicurarvi una classe di ballo in linea con le vostre capacità.

Dove si trova la scuola di ballo

La Scuola si trova in Via Andrea Gastaldi, 2 a Torino. La posizione centrale offre possibilità di parcheggio nelle vicinanze, ma è facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici. I corsi sono a numero chiuso, la prenotazione è quindi assolutamente fondamentale. Per prenotarvi o semplicemente per chiedere informazioni è possibile contattare la segreteria, aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 23.

La prima lezione è sempre gratuita per tutti.