PINKO annuncia la partnership con Irina Shayk per la campagna che celebra le donne che osano

PINKO, realtà italiana dell’abbigliamento specializzata nella moda donna, lancia “IRINA SHAYK X PINKO, A WOMAN LARGER THAN LIFE”. È la nuova campagna pubblicitaria Primavera Estate 2022 realizzata sulla scorta della collaborazione con la supermodella russa Irina Shayk e la fotografa Brianna Capozzi.

Legata all’introduzione della nuova borsa Love Bag Click, la campagna si distingue per lo spirito spregiudicato, sorprendente e affascinante. La centralità della modella e attrice russa è preziosa per descrivere un personaggio che diventa "più grande della vita", giganteggiando sulla banalità di un mondo ordinario.

Sono stati selezionati i tessuti leopardati mescolati a paillettes e scintillii. Note di stile che innescano l’irresistibile forza femminile della statuaria super model.

Con “IRINA SHAYK X PINKO” prende forma, in realtà, una celebrazione di ogni donna determinata a osare, essere irriverente e distinguersi. Il progetto è il risultato dell’impegno del Direttore artistico Riccardo Ruini e della Stylist Vittoria Cerciello.

Interpretata nei suoi tratti complessivi, la campagna coincide con un invito aperto per le donne a giocare e inventare le proprie regole. La moda viene vissuta solo come un gioco, e giocare permette a ognuno di sentirsi irresistibile e inarrestabile in ogni istante della giornata.