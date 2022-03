Domani e sabato sede dell'Associazione Adelaide Aglietta aperta per raccogliere farmaci e cibo per l'Ucraina

La sede dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta (via San Dalmazzo 9/bis) resterà aperta Giovedì 3 Marzo dalle 18 alle 22 e 5 Marzo dalle 10 alle 17, per raccogliere farmaci e cibo che i cittadini torinesi vorranno donare per aiutare concretamente il popolo Ucraino di fronte all'aggressione criminale che stanno subendo.

I beni donati dai cittadini verranno divisi, inscatolati e trasportati ai diversi punti di raccolta individuati da Ambasciata e Consolato sul territorio Torinese. Di seguito la lista di farmaci di cui c'è maggiore necessità:

https://drive.google.com/drive/folders/1z7P5DD3gnsb8XBarGEBDzNGViTAV5jkC?usp=sharing

Il Presidente di Radicali Italiani, Igor Boni, e i coordinatori dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta, Patrizia De Grazia, Daniele Degiorgis e Andrea Turi, hanno dichiarato: "Siamo contentissimi della corsa alla solidarietà che i cittadini italiani stanno dimostrando nei confronti dei cittadini Ucraini. Le piazze sono piene, le offerte di ospitare profughi in casa propria e le donazioni di beni di prima necessità non si contano neanche più ed è qualcosa di straordinario.

Ma in tutto ciò, ci preoccupano molto le affermazioni di politici appartenenti a schieramento opposti, come il Sen. Salvini e l'On. Boldrini, che non sostengono la cessione di armi e di strumenti militari. La pace è il migliore scenario auspicabile per qualunque popolo e Paese, ma la cessione da parte nostra di armi al popolo Ucraino non è lo spartiacque tra pace e guerra, ma quella tra lo sterminio degli Ucraini e il loro aiutarli a difendersi. Le città Ucraine stanno venendo bombardate. Putin le armi le usa. Gli Ucraini devono potersi difendere con le armi, altrimenti, quella nostra solidarietà non sarà stata all'altezza di chi oggi muore, civile o militare, sotto il fuoco delle armi altrui. È per questo che la nostra Associazione, insieme a +Europa Torino e alla Cellula Coscioni Torinese, ha deciso di perseguire entrambe le direzioni: raccoglieremo farmaci e cibo, ma daremo anche del denaro per sostenere l'esercito Ucraino e l'acquisto di materiale militare".