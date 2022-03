Fisioterapista di comunità, il Pd propone legge istitutiva per il Piemonte

Il Pd ha depositato una proposta di legge per l'introduzione in Piemonte della figura del fisioterapista di comunità, iniziativa per la quale viene chiesto lo stanziamento di 300 mila euro per quest'anno e 600 mila per ciascuno dei successivi. "L'iniziativa - ha spiegato oggi in conferenza stampa a Palazzo Lascaris il capogruppo Pd, Raffaele Gallo, primo firmatario del provvedimento - punta ad ampliare l'offerta, renderla più veloce nell'accesso, rafforzando la sanità territoriale e andando incontro alle esigenze di una popolazione che invecchia".

"Dalla collaborazione del fisioterapista di comunità con il medico di base e il pediatra di libera scelta potrebbe scaturire un modello assistenziale più prossimo al cittadino, che potrà accedere direttamente alle cure, guadagnando tempo prezioso per la salute. Confidiamo che la nostra proposta possa trovare la convergenza di tutte le forze politiche, permettendoci di approvarla nel più breve tempo possibile".

"In Piemonte - ha aggiunto il vicepresidente della Commissione sanità, Domenico Rossi - manca una visione della sanità post Covid. Serviranno investimenti come questi, una buona programmazione ma soprattutto le risorse per finanziare tutti i tasselli necessari".

Il fisioterpista di comunità, ha spiegato Gallo, è un professionista assunto dalle Asl, messo a disposizione dei pazienti. Tale figura si affiancherebbe e non sostituirebbe l'offerta di fisioterapia attualmente presente negli ospedali o attraverso convenzioni con strutture private.