Quello che vogliono le donne: l'8 Marzo non è un giorno, è per sempre

L’idea di Festa della Donna per TIW Palestra H24: “Il video parla chiaro, quello che vuole esprimere non è solo la palestra, di fatti anche la ragazza che corre è all'esterno, indica un senso di riconciliazione con il proprio io senza avere nessun impegno in quell'attimo, che sia un'ora, che siano 10 minuti, che sia un giorno.”

Ecco il video dedicato alla Festa della Donna con TIW Palestra H24



Scopri di più: https://tiw.fitness/festa-donna/

TIW PALESTRA H24 è dedicata agli amanti del fitness, con tariffe ottimali per chi ha necessità di organizzare al meglio la propria forma fisica durante una giornata frenetica.

La palestra sarà aperta h24 e per accedere occorre rispettare alcune regole di base perché la sicurezza di tutti noi viene prima di tutto:

- Occorre avere il Green Pass in corso di validità;

- Occorre un asciugamano da appoggiare sugli attrezzi. Senza asciugamano non sarà possibile allenarsi;

- Occorrono delle scarpe di ricambio e che si usano solo ed esclusivamente in palestra;

- Non è possibile cambiarsi le scarpe in macchina, ma le scarpe vanno cambiate all’ingresso della palestra, pena l’allontanamento, in quanto le scarpe devono essere pulite per poter accedere alla struttura;

- occorre igienizzare le mani all’ingresso;

- occorre rispettare la distanza di sicurezza;

- occorre igienizzare ogni attrezzo dopo l’utilizzo;

- non è necessario prenotarsi per accedere alla sala pesi;

- non è necessario usare la mascherina durante gli allenamenti.

TIW PALESTRA H24 è The intelligent workout!

Importante: la nuova sede è facilmente raggiungibile anche dalla tangenziale di Torino ed è aperta H24.

La palestra si trova al 1° piano della palazzina uffici dove sono presenti anche altre attività del territorio, a due passi da MONDOJUVE.

Grazie a TIW PALESTRA H24 a Nichelino, in Via Torino 407 potrai allenarti nell’arco delle 24 ore e in tutta sicurezza.

Per qualsiasi informazione, vi aspettiamo negli orari di reception:

Lunedì- Venerdì

9:00 – 12:30

16:00 – 20:30

Sabato dalle 10:00 alle 14:00.

Per ulteriori informazioni:

Whatsapp al 3714843802

Telefono 3714843802