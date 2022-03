Addio ad Antonio Ferrara, il collezionista che metteva i "falli" in vetrina: il centro di Torino perde un pezzo di storia

"Riposi in pace - si legge su un foglietto, dove sull'angolo in alto è stato disegnato un gatto - nessuno ci rallegrerà più con la sua radio che suonava a tutto spiano canzoni di altri tempi". "Ciao amico mio grande - si legge su un altro - il mio è un dolore immenso, mi hai lasciato un grande vuoto nel cuore. Adesso raggiungi la tua adorata "ciccina".

Originario di Genzano di Lucania, provincia di Potenza, aveva trascorso 17 anni nell'Aeronautica per poi lasciare a 35 anni e dedicarsi al collezionismo: nel 1996 aveva aperto il suo "regno" in via Palazzo di Città. Nelle sue vetrine erano esposte centinaia di oggetti curiosi, dagli antichi vasi da notte che per pudicizia venivano installati all’interno di sgabelli, ai barattoli del vecchio insetticida “Flit”, ai cavalli in legno e volti in marmo urlanti.