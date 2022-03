Blitz dei Nas nei locali vicino agli impianti sciistici della Via Lattea: "fioccano" le multe per 11 strutture

Blitz dei Nas in molte strutture che si trovano vicino agli impianti di risalita in provincia di Torino, ma anche nel Vercellese e nel Verbano. Sotto la lente d'ingrandimento, le caratteristiche a livello igienico-sanitario.

Nel corso delle attività – che per la provincia di Torino riguarda la Via Lattea - sono state svolte 20 ispezioni eseguite anche grazie al supporto dei Comandi Stazione Carabinieri. E sono state 11 le strutture sanzionate per irregolarità. Sanzioni amministrative, ma - nei casi più gravi - anche penali.