Taxi abusivi vicino alle stazioni o nelle zone della movida, i vigili urbani di Torino fermano tre persone e scattano le multe

In Corso Vittorio Emanuele II hanno fermato un veicolo immatricolato NCC condotto da un soggetto diverso dall'intestatario della licenza, privo della prescritta abilitazione professionale (CAP). L’uomo è stato sanzionato con una ‘multa’ di 581 euro e, come sanzione accessoria, gli è stata sospesa la carta di circolazione per un periodo da 2 a 8 mesi con conseguente fermo del veicolo. Non è andata meglio al titolare dell'autorizzazione NCC, al quale è stato notificato un verbale per incauto affidamento del veicolo a soggetto sprovvisto dei requisiti con applicazione di un ulteriore periodo di fermo amministrativo del veicolo di 30 giorni.

In Piazza Cavour e in Corso Regina Margherita, altri due veicoli, immatricolati NCC, sono stati fermati e sanzionati in quanto effettuavano servizi senza provvedere alla regolare tenuta del foglio di servizio in violazione dell'artt. 85 del Codice della Strada. L’importo della ‘multa’ ammonta a 346 euro e anche per loro è scattata la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da 2 a 8 mesi con conseguente fermo amministrativo del veicolo.