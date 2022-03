I Vigneti Urbani si raccontano a Dubai Expo 2020

L’associazione internazionale U.V.A. - Urban Vineyards Association - è volata all’Expo di Dubai, all’interno del Padiglione Italia, per raccontare e promuovere il vigneto urbano come nuovo modello di turismo smart e di sviluppo sostenibile per lo spazio cittadino.

L’associazione internazionale U.V.A., che a oggi riunisce 11 vigneti nati in città ( Torino, Milano, Venezia, Siena, Catania, Palermo, Parigi, Lione, Avignone e New York) ha presentato durante la Piemonte Week il suo progetto, un’eccellenza dal respiro tutto italiano, come modello di turismo e di sviluppo cittadino sostenibile.

Una vetrina importante per allargare la platea di soci e investitori in tutto il mondo.

"Expo Dubai è un’occasione imperdibile per poterci raccontare e per promuovere la

nostra Associazione e i progetti in cui crediamo fortemente - spiega Luca Balbiano, presidente di UVA -. Il vigneto urbano non ha soltanto valore dal punto di vista vitivinicolo. È un patrimonio storico, culturale e sociale che va tutelato e accompagnato nella sua evoluzione. È un modello innovativo per le città di domani, un inno alla bellezza sostenibile, un’opportunità da cogliere per dare vita ad un turismo più consapevole, intelligente e rispettoso”