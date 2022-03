Pacchi Amazon, a Torino lo sciopero dei driver: "Non c'è rispetto del nostro lavoro" [FOTO E VIDEO]

Nella giornata di oggi non consegneranno i pacchi Amazon i driver della Elpe Global Logistic che hanno aderito allo sciopero indetto dalla Filt Cgil per il mancato rispetto dell’accordo di filiera Amazon e dell’art. 56 del Contratto Nazionale del Trasporto Merci e Logistica.

La motivazione dello sciopero

Cinque i punti richiesti a gran voce dai driver: un contratto di lavoro che indichi i giorni della prestazione lavorativa con precisione e chiarezza, al fine di non lasciare alla totale disponibilità dell'azienda la gestione dei turni e degli orari; non considerare le settimane flessibili ed elastiche, una revisione delle buste paga, ritenute non congrue rispetto a quanto lavorato effettivamente; visite mediche effettuate durante l'orario di lavoro e infine una migliore sanificazione dei mezzi utilizzati per consegnare i pacchi.

La testimonianza del Driver

"Chiediamo ci vengano riconosciuti i diritti sul nostro lavoro, che svolgiamo in maniera impeccabile nonostante le lacune" spiega Gianluca, driver. "I problemi sono quelli citati: domeniche non riconosciute, franchigie che ci decurtano soldi nonostante tutto quello che facciamo: vorremmo solo ci fosse riconosciuto il giusto, né di più e né di meno".

"Il nostro è un settore in continua espansione, l'e-commerce è diventato una cosa globale. I clienti sono contenti, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo: chiediamo che non ci siano incongruenze con il nostro impegno e che vengano rispettati i contratti".