"Open Data Day 2022": parte da Torino l’operazione trasparenza dei dati

Oggi, sabato 5 marzo, è l'Open Data Day, decima edizione della ricorrenza legata al valore dei "dati aperti". Un’iniziativa organizzata ogni anno a livello mondiale per mostrare i vantaggi dei dati aperti e incoraggiarne l'adozione nel governo, nell'impresa e nella società civile che oggi risulta quanto mai importante, tra pandemia da Covid-19 e conflitti mondiali come quello che sta colpendo l’Ucraina.

Torino vanta un’importante tradizione di analisti dei dati ed esperti del settore. Tra loro c’è l’economista Federico Morando, CEO di Synapta – spin-off del Politecnico di Torino – e fondatore della piattaforma di business intelligence ContrattiPubblici.org. In occasione dell’Open Data Day 2022 Morando spiega il contributo portato da una realtà torinese che da startup si è trasformata in poco tempo in una PMI:

"Quando, nel 2018, lo European Data Portal indicava Synapta come la 'best practice italiana di riutilizzo degli open data', il nostro percorso per trasformare i dati aperti sui contratti della pubblica amministrazione in un servizio per imprese, cittadini e per le stesse PA era un ottimo prototipo, ma con pochi utenti. Oggi, possiamo dire senza ombra di dubbio di aver dato un modello di business alla trasparenza. Non solo, rielaborando ed arricchendo i dati pubblici sugli acquisti della PA, diamo lavoro ad un team giovane ed estremamente qualificato di quasi 20 persone, ma i nostri clienti imprese siglano contratti pubblici per più di 10 Miliardi di Euro all'anno, ed alcune delle principali stazioni appaltanti italiane utilizzano i nostri strumenti per analizzare il mercato ed i fornitori."

A febbraio Synapta e Contratti pubblici hanno presentato lo studio sulla spesa della PA in ambito digitale. Un ulteriore contributo realizzato dai torinesi insieme all’Osservatorio Agenda digitale del Politecnico di Milano.

Un lavoro che fa leva su più di 20 anni/persona, investiti per rendere analizzabili oltre 40mila basi dati, all’interno della piattaforma ContrattiPubblici.org, da fonti quali gli Open Data dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), ma anche dalle singole sezioni “amministrazione trasparente” di decine di migliaia di PA e società pubbliche.