Dal Glocal Festival a Jimmy Sax: gli appuntamenti di questo fine settimana

Al via un nuovo weekend di iniziative culturali a Torino. Dal 19° Glocal Festival alla mostra fotografica del Moma a Camera fino a Jimmy Sax. Ecco alcuni degli appuntamenti "imperdibili" di questo weekend.

MOSTRE E SPETTACOLI

LA COLLEZINE THOMAS WALTHER DEL MOMA

Fino al 26 giugno

Scatti di un mondo tra le due Guerre, in cui è successo di tutto tra tecnologia, politica e storia con la S maiuscola. Suona ironico, ma anche estremamente attuale, quello che dal 3 marzo al 26 giugno Camera (Centro italiano per la fotografia) propone al pubblico. È la collezione Thomas Walther, di solito tesoro custodito dal Museum of Modern Art di New York.

Info: CAMERA, via delle Rosine 18, www.camera.to

GLOCAL FESTIVAL

Fino al 14 marzo

Cinque giorni di programmazione negli spazi del cinema Massimo. Per un totale di 68 film, 37 ospiti, due masterclass e tre eventi. "Perché il cinema vero è quello che si vede al cinema".Torna, dopo due anni fuori dal comune, il Glocal Film Festival, arrivato alla sua 21esima edizione. Tenendo sempre aperta la sua finestra sulle cineprese che riprendono il Piemonte (ma non solo).

Info: Cinema Massimo, via Verdi 18,http://www.piemontemovie.com/site/category/19-glocal-film-festival/

C'EST N'EST PAS UN BRUNCH

Domenica 6 marzo, ore 11

Affini San Salvario (in Via Belfiore 16 C) mette in mostra “C’est n’est Pas un Brunch – Affini Vintage” un vero e proprio mercatino estemporaneo dell’artigianato autentico, appropriandosi per tutta la giornata di uno spazio importante nel cuore del quartiere - laboratorio di San Salvario.

Info: Affini San Salvario, Via Belfiore 16 C.

ENZO FERRARI - IL ROSSO E IL NERO

Domenica 6 marzo, ore 17.30

Nell’ambito della rassegna "Storie di Corse" – si terrà il secondo degli incontri in programma, realizzato in collaborazione con il Glocal Film Festival: nell’Auditorium del Mauto, sarà proiettato in anteprima italiana il docufilm "Enzo Ferrari - Il rosso e il nero" di Enrico Cerasuolo, prodotto da ZENIT Arti Audiovisive in collaborazione con il canale franco-tedesco Arte e Rai Documentari, con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund.

Info: Mauto, Corso Unità d'Italia, 40, www.mauto.com

TEATRO

TOTO' E VICE'. OPERINA MUSICATA PER OMBRE E VOCI

Sabato 5 e domenica 6 marzo ore 19

Un classico, molto contemporaneo, del teatro, che porta sul palco quell’umanità che vive sempre in penombra, ma sulla scena mostra l’insopportabile luce della felicità, che fa sembrare addirittura logora ed effimera la realtà che ci circonda. Il cast d’eccezione è formato da Rosario Palazzolo e Anton Giulio Pandolfo che interpretano Totò e Vicè e vede la partecipazione di Egle Mazzamuto e Sabrina Petyx e la presenza dei musicisti Maurizio Curcio e PierPaolo Petta.

INFO: San Pietro in vincoli, via San Pietro in Vincoli 28, biglietteria@fertiliterreniteatro.com



CIRCO CONTEMPORANEO

Sabato 5 marzo ore 19.30 e domenica 6 ore 18.30

Weekend all'insegna del circo allo Spazio Flic, dove verranno presentate alcune delle creazioni vincitrici delle ultime due edizioni di “Surreale”. Sabato Francesca Mari e Simone Di Biagio raccontano storie ed emozioni con i linguaggi del corpo, del movimento e della giocoleria (per bimbi dagli 8 anni in su). Domenica Clara Storti protagonista di “Gretel”, uno spettacolo sui segni magici e poetici delle fiabe raccontati attraverso danza e manipolazione di oggetti (dai 5 anni in su).

INFO: Spazio Flic, via Paganini 0/200, www.flicscuolacirco.it



IL SILENZIO GRANDE

Sabato 5 marzo ore 19.30 e domenica 6 ore 15.30

Alessandro Gassmann dirige Stefania Rocca e Massimiliano Gallo in un intenso dramma familiare che si candida a diventare un piccolo classico contemporaneo. Con questo testo, l'autore Maurizio De Giovanni ci racconta di come siamo ma anche di ciò che saremmo potuti essere.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, www.teatrostabiletorino.it



ALDA. DIARIO DI UNA DIVERSA

Sabato 5 marzo ore 19.30 e domenica 6 ore 15.30

La vita e le opere di una donna stroardinaria come Alda Merini, raccontate in uno spettacolo che esplora gli intrecci tra poesia e follia. La regia è di Giorgio Gallione, l'interprete è una straordinaria Milvia Marigliano, accompagnata da un gruppo di danzatori e danzatrici.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, www.teatrostabiletorino.it



JIMMY SAX

Sabato 5 marzo ore 21

Autore del successo mondiale “No man no cry”, l’incredibile sassofonista per la prima volta in Italia con The Symphonic Dance Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino. Sassofonista moderno e ricercato, carismatico performer, con il suo sound vivo ed energico riesce a travolgere chiunque lo ascolti, in un emozionante viaggio che spazia tra sonorità deep-house, funky ed electro.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it