C'è molto da fare e da vedere nel prossimo fine settimana in Val di Susa

VENERDÌ 11 MARZO

ALMESE

Teatro e cinema

Cineclub: Marx può aspettare

Nuova edizione della rassegna "Cineclub" al cinema teatro Magnetto (via Avigliana 17). Oggi alle 18:30 e alle 21:15 “Marx può aspettare”.

AVIGLIANA

Teatro e cinema

Afuocolento.it

Per concludere le celebrazioni della Giornata della donna, al teatro Eugenio Fassino (via IV Novembre 19) alle 21 va in scena lo spettacolo della compagnia teatrale Messinscena di Caselette “Afuocolento.it”: un network per appassionati di cucina, dietro ai quali si celano volti di donne che smettono di essere sole. Una storia coinvolgente, intricata in cui la solidarietà femminile si tinge di… noir.

Ingresso 10 euro.

Biglietti in prevendita su https://www.vivaticket.com/it/biglietto/afuocolento-it/176773.

VENERDÌ 11, SABATO 12 e DOMENICA 13 MARZO

SALBERTRAND

Mostre

Itinerari Artistici Quattro Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese

Nella Grangia Grande di Eclause (Via Chabrieres 2), la Cantina Alpina ospita la mostra "Itinerari Artistici Quattro Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese" realizzata dall'Ecomuseo Colombano Romean e curata da Ilario Manfredini.

La mostra è stata realizzata nel 2020 in occasione della pubblicazione del cahier n.31 dell'Ecomuseo Colombano Romean "Itinerari artistici Quattro-Cinquecenteschi tra Pinerolese, Valle di Susa e Briançonese", nato dalla collaborazione con Ilario Manfredini, laureato in Storia Moderna presso l'Università di Torino, che si propone di offrire un riepilogo ragionato delle pitture finora note della bottega dei Serra e dei pittori a loro affini, con alcune proposte di integrazione attributiva e cronologica per alcuni cicli del XVI secolo che necessitano ancora di ulteriori approfondimenti.

Aperta fino al 12 maggio 2022.

SESTRIERE

Mostre

Torino 2006, molto di più di un'Olimpiade

Nella sede dell'ufficio del turismo (via Pinerolo) mostra "Torino 2006, molto di più di un'Olimpiade". Orario: tutti i giorni con ingresso libero. Orari: 9.30-12.00 e 14.00-17.30.

SABATO 12 MARZO

ALMESE

Attività per bambini e famiglie

Scopriamo la biblioteca: Orme di forme

Nella biblioteca civica “G. Calcagno” tornano gli appuntamenti creativi dedicati ai bambini e ai ragazzi fino ai 12 anni, promossi e realizzati in collaborazione con il Comune di Almese e il Sistema Bibliotecario Valsusa. I laboratori si tengono il sabato mattina, dalle 10.30 alle 11.30, nella sede di via Roma 4 e sono incentrati sul tema ambientale. Oggi “Orme di forme”, con Stephania Fiorentina (4-8 anni).

Costo a laboratorio: 1€ | Abbonamento a 10 laboratori: 9€

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16:00 del venerdì precedente il laboratorio: tel. 3386943200 - prestiti.bibliotecadialmese@gmail.com .

AVIGLIANA

Mostre

Insieme

Nei locali del centro polifunzionale La Fabrica (via IV Novembre 19) è allestita la mostra fotografica “Insieme” con il patrocinio del Comune di Avigliana e le immagini di Giulio Ameglio e Roberta Ravizza.

Il progetto "Doman Ansema" (2019-2022) è stato presentato nell’ambito di “Never Alone – Per un domani possibile” e riguarda l’accoglienza e l’accompagnamento di minori e giovani stranieri che arrivano in Italia da soli. L’obiettivo è quello di sperimentare percorsi volti a sviluppare competenze e capacità individuali per il raggiungimento dell’autonomia lavorativa e di vita dei minori stranieri non accompagnati in Valle di Susa.

Inaugurazione oggi alle 18. Aperta fino al 27 marzo.

Teatro e cinema

Habemus Vinum

Alle 16 al teatro Eugenio Fassino (via IV Novembre 19) presentazione del docufilm "Habemus Vinum" del regista Matt Gorelli che racconta il viaggio su una bici cargo elettrica da Avigliana a Roma di Gianfranco Mossa, oste aviglianese, alla scoperta dei prodotti enogastronomici locali, di una mobilità più sostenibile, delle bellezze della nostra terra, con l’obiettivo di portare al Papa il suo vino favorito.

L’evento include un intervento da parte di Mossa sul mondo dei vini naturali ed è seguito da un aperitivo su invito all’enoteca di Gianfranco, Il Salto dell’Acciuga, nel centro storico di Avigliana.

BARDONECCHIA

Incontri letterari

Chantar l'uvern: Le conseguenze del ritorno

Nell'ambito della XV edizione di "Chantar l'uvern - frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese", alle ore 17 al Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta 1) "Le conseguenze del ritorno". Presentazione del libro del guardiaparco Luca Giunti in collaborazione con la biblioteca civica.

Luca Giunti è un grande esperto di lupi. Da anni ne studia spostamenti e comportamenti, cataloga le storie e leggende che li riguardano, e come un antropologo studia le reazioni di noi umani di fronte alla loro ricomparsa.

CHIOMONTE

Corsi e laboratori

I mestieri ai tempi di Levis

Attività alla pinacoteca G.A. Levis (via Vittorio Emanuele 75). Oggi alle 16 laboratorio di manualità: i mestieri ai tempi di Levis a cura di associazione L’eigo y cuento.

NOVALESA

Teatro e cinema

Chantar l'uvern: Passaggi

Nell'ambito della XV edizione di "Chantar l'uvern - frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese", alle ore 21 nel salone parrocchiale (via Ghetto) "Passaggi". Spettacolo teatrale dell’associazione culturale ArTeMuDa.

Passaggi è uno spettacolo sulla storia della Valle di Susa che condensa in un'ora circa i passaggi di uomini, eserciti, condottieri e personaggi famosi, dai primi frequentatori della valle all'indomani delle glaciazioni fino ai giorni nostri. Autori e attori, Patrizia Spadaro, Roberto Micali e Renato Sibille dell'Associazione ArTeMuDa, vestono i panni (spesso improbabili e sicuramente stranianti) di guerrieri, monaci, sovrani e imperatori raccontando in modo ironico e divertente oltre tremila anni di storia della Valle di Susa con particolare riferimento all'Alta Valle, scorrendo tra Monginevro e Moncenisio.

SABATO 12 e DOMENICA 13 MARZO

ALMESE

Mostre

Donne forti

Al Ricetto per l'Arte - Agorà della Valsusa è allestita la mostra fotografica “Donne forti” racconto per immagini: le allevatrici della Valsusa ricordano Agitu Ideo Gudeta.

L’esposizione, realizzata con il patrocinio di Unione Montana Valle Susa e Città di Almese, in collaborazione con il Valsusa Filmfest, dà il via al ricco programma espositivo del Ricetto per l’Arte per il 2022. La mostra, che espone i ritratti di 25 donne allevatrici valsusine, è nata in seguito all’iniziativa di Marzia Verona, scrittrice e allevatrice valdostana che per ricordare Agitu Ideo Gudeta - l’imprenditrice agricola etiope immigrata in Italia, in Trentino, dove aveva fondato l’azienda “La capra felice” e vittima di femminicidio - nei giorni successivi alla sua uccisione (29 dicembre 2020) lanciò #donneforti e pubblicò un post sul suo blog che raccolse immediatamente moltissime adesioni da donne agricoltrici (e non solo) di tutta Italia.

Anche l’Associazione Valsusa Filmfest decise di supportare l’iniziativa rilanciando a sua volta l’hashtag e raccogliendo decine di immagini provenienti da varie parti di Italia, anche grazie alla collaborazione dell’associazione “Donne in Campo” del Trentino, del Piemonte, della Lombardia e dell’Emilia Romagna.

Successivamente, in ricordo di Agitu Ideo Gudeta, sono state coinvolte nel progetto le Malgare delle montagne della Valle di Susa ritratte da Valeria Fioranti.

In occasione dell’inaugurazione della mostra al Ricetto di Almese, Valeria Fioranti offrirà al pubblico la performance “Agitu Pastorale”, un racconto scritto appositamente da Saba Anglana (cantautrice, attrice e autrice italiana di origine somala) con musiche, canti, sonorizzazioni realizzate in collaborazione con Fabio Barovero (musicista, compositore, produttore, membro fondatore della storica band Mau Mau) che rievocherà l’ascesa verso le montagne, l’incontro con le allevatrici, attraverso suggestioni e trasfigurazioni in un intreccio tra mito alpino, sacralità, visioni e fotografia.

Orari: fino al 20 marzo, sabato e domenica 15.00 - 18.00. In settimana su prenotazione.

Info e prenotazioni: associazione culturale Cumalè, cumale.ass@gmail.com - tel. 3289161589.

AVIGLIANA

Mostre

Animali straordinari - Viaggio fra miti, racconti e fiabe

Nella chiesa di Santa Croce (piazza Conte Rosso) è allestita la mostra "Animali straordinari - Viaggio fra miti, racconti e fiabe". La mostra è visitabile fino al 10 aprile tutti i sabati e le domeniche dalle ore 15 alle ore 19.

CHIOMONTE

Mostre

Altra versione dello stesso paesaggio

Alla Pinacoteca G.A. Levis (via Vittorio Emanuele 75) è allestita la mostra "Altra versione dello stesso paesaggio" della fotografa Arianna Arcara, esito di un periodo di residenza parte del programma avviato da Pinacoteca G.A. Levis volto a ospitare fotografi e artisti con l’intento di attivare nuove narrazioni a partire dal corposo patrimonio di opere pittoriche del paesaggista Giuseppe Augusto Levis. A cura di Arteco e Jest. Orari di apertura: fino al 18 aprile, sabato e domenica 15-19.

DOMENICA 13 MARZO

AVIGLIANA

Cinema e teatro

Max, Mix e Mex, storia di un'amicizia

Va in scena la nuova stagione teatrale al teatro Eugenio Fassino (via IV Novembre 19), a cura di associazione Revejo in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. Oggi alle ore 16 "Max, Mix e Mex, storia di un'amicizia". Storie di amicizie impossibili, storie di animali e di uomini, storie per adulti e per bambini. Storie in cui l’improbabile diventa reale grazie all’incontro tra spiriti affini. Tratto da un testo di Sepulveda con adattamento teatrale di Renzo Sicco e Lino Spadaro.

Ingresso: 5 euro.

Prenotazioni: https://www.borgatedalvivo.it/max-mix-e-mex-storia-di-unamicizia .

Proposte outdoor

Sulle tracce del lupo

Escursione “Sulle tracce del lupo” nel Parco naturale dei Laghi di Avigliana con la guida dei Parchi Alpi Cozie alla scoperta del lupo tornato spontaneamente nei nostri boschi. Partenza e ritrovo all'ingresso del Parco naturale in via Monte Pirchiriano angolo via Pontetto alle ore 9,30. Rientro previsto per le ore 13,00. Al termine della camminata è prevista una visita all'azienda agricola Renzo Oliva, produttore aviglianese di ortaggi coltivati con metodo naturale che aderisce al progetto regionale Parchi da Gustare.

È richiesto abbigliamento adeguato per un'escursione in natura, scarpe da trekking, borraccia.

Prezzo: Adulti € 12,00. Ragazzi dai 6 ai 16 anni € 7,00.

Sconto di € 2,00 (solo per le quote intere) per ogni familiare che si aggiunge al partecipante

Prenotazione obbligatoria entro sabato 12 marzo a Elena, tel. 3334244678 – erefbianchi@gmail.com.

NOVALESA

Cultura popolare

Chantar l'uvern: festa di Sant'Eldrado

Nell'ambito della XV edizione di "Chantar l'uvern - frammenti di lingua e cultura occitana, francoprovenzale, francese", all'abbazia dei SS. Pietro e Andrea tradizionale festa di Sant'Eldrado con Messa alle 11. La processione non ha luogo.