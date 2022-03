Helbiz rilancia su Torino: rinnova il parco monopattini e punta sulla sicurezza. "Pronti al casco obbligatorio"

Si sono "allargati" fino ai media (trasmettendo la stagione di Serie B di calcio su una piattaforma realizzata appositamente) e addirittura alla cucina da asporto (a Milano, ma anche a Roma), ma il vecchio amore resta anche quello più attuale: Helbiz - azienda di micromobilità fondata nel 2015 a New York - continua a fare rima con monopattini elettrici e con trasporti sostenibili. E procede con la sostituzione dei mezzi in circolazione: Torino è una delle prime tappe (500 mezzi), ma entro giugno saranno sostituiti tutti i dispositivi di trasporto distribuiti lungo la Penisola. E allo stesso tempo prosegue anche la collaborazione con Telepass per il noleggio.

"A Torino una risposta in linea con le altre metropoli"

E proprio all'ombra della Mole ci sono molte cose che stanno a bollire in pentola. Non si esclude di poter arrivare con il cibo da consegnare a casa, ma intanto si ragiona sui mezzi più moderni per spostarsi nella metropoli. "Qui abbiamo già monopattini e motorini (è recente l'acquisizione di MiMoto, ndr) - dice Matteo Mammì, ceo di Helbiz Emea - e presto arriveranno anche le biciclette. Torino, con una vita urbana tornata alla normalità dopo il Covid, dà una risposta assolutamente paragonabile con le altre grandi città. Ora, con la primavera e finalmente senza restrizioni, ci aspettiamo un boom".

I nuovi mezzi Helbiz a Torino puntano su due concetti di fondo: sulla sicurezza e sulla semplicità. "Rispondono a tutte le esigenze dell'ultima normativa di legge. Dai freni alla larghezza delle ruote, soprattutto quella davanti. E poi le frecce. Il mezzo è anche già predisposto per il casco, ma anche il software è molto innovativo. L'intelligenza artificiale è due gradini sopra i precedenti monopattini. E quindi danno una capacità di risposta maggiore sul fronte dei parcheggi virtuali, delle aree pedonali e delle zone vietate", aggiunge Luca Santambrogio, il country manager di Helbiz.

E ci si attende anche un effetto "scenografico", con ogni singolo mezzo caratterizzato da luci al led che lo renderanno anche più riconoscibile se utilizzato con il buio e dunque con visibilità più scarsa.

"Qui si ragiona in termini di città metropolitana"

E se i mezzi sono ormai presenti in quasi tutte le città più importanti d'Italia, Torino ha una caratteristica che la rende unica. "Siamo a Torino, ma anche a Collegno. E stiamo lavorando anche con Rivoli e Grugliasco perché quella torinese è l'unica area che sta ragionando in termini di Città metropolitana, dunque ampliandoci oltre il centro e conseguendo un concetto di intermodalità".

Manca però una linea guida, così come un limite dell'offerta. "Bisognerebbe regolamentare la presenza dei player - dice Mammì -, altrimenti non c'è limite e un nuovo singolo player può nascere da un giorno all'altro. Due o tre anni fa poteva andare bene, ma ora il servizio si sta strutturando e il mercato andrebbe organizzato. Anche con l'intervento delle amministrazioni".

Entro la primavera dovrebbe arrivare anche la nuova flotta di motorini con la fornitura del gruppo cinese-australiano di VMoto Soco. "Ma stiamo valutando in futuro di occuparci anche della produzione dei mezzi, magari aprendo uno stabilimento in zona. Ma non è detto. Stiamo ancora valutando".

"Pronti a mettere il casco obbligatorio"

Ma se si parla di monopattini, un tema di attualità è legato alla sicurezza e alle regole. "Attendiamo la regolamentazione centrale a Roma e poi i singoli Comuni, per le norme. Ma abbiamo un dialogo costante - aggiunge Mammì -. Come processi ed equipaggiamento siamo pronti a rispondere a tutto. Abbiamo le frecce e se un giorno sarà obbligatorio il casco lo metteremo. Accade già negli Usa, dove stiamo valutando anche l'alcol test prima dell'uso, i controlli per evitare che si viaggi in due e per contrastare la malasosta".

Meno del 2% è invece il limite del vandalismo legato ai mezzi in sharing. "Con picchi - dice Santambrogio - durante i festeggiamenti per la vittoria degli Europei o dello scudetto dell'Inter".

Mentre il futuro potrebbe anche orientarsi verso l'integrazione con i mezzi pubblici. "A Belgrado succede già", dice Mammì.

Torino, tra identikit e sconti