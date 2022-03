Grugliasco, partiti i camion di aiuti con destinazione Ucraina per aiutare i profughi

Sono partiti oggi pomeriggio, alle 16,30 dalla sede del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Grugliasco, in piazza Matteotti 39, tre furgoni dei Vigili del Fuoco forniti dal Comando Provinciale di Torino, oltre a uno offerto da Michele Lovera, dell'omonima ditta di catering di Grugliasco, un altro della società Cosmetici spa, un sesto furgone messo a disposizione dall'associazione Lyons di Collegno “Certosa Reale” e uno della società Ett-Italia. La missione è composta anche da un fuoristrada della Federazione nazionale dei vigili del fuoco volontari e da un autocarro della ditta Mantoan Trasporti del Gruppo Mole Logistica, in collaborazione con la Fai Piemonte (Federazione autotrasportatori italiani), carichi di materiale per aiutare la popolazione ucraina.



Oltre 30 bancali del peso stimato di circa 200 quintali che saranno consegnati ai profughi della guerra che ormai da giorni si stanno riversando principalmente sui confini ucraini di Polonia e Moldavia. Ad aiutare nel carico di viveri e materiale, con il suo trattore, l'agricoltore grugliaschese Maggiorino Bronzino.

La carovana grugliaschese raggiungerà questa sera Inveruno, nel milanese, e sabato 11 marzo, in serata, partirà la missione umanitaria diretta in Polonia dove avverrà la consegna, per poi rientrare a Grugliasco nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 marzo.

Fanno parte della missione umanitaria il capo squadra del Distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Inveruno Michele Marra e il geometra Mauro Colombini, mentre per il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Grugliasco sono partiti Francesco Cravero, Salvatore Tribastone e Mauro Battaglio, oltre all'infermiera pediatrica dell'ospedale Mauriziano Valeria Trombaturi.

"Siamo soddisfatti dell'enorme mole di materiale consegnatoci dai grugliaschesi – dice Francesco Cravero capo distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Grugliasco. - Ringrazio il sindaco di Grugliasco Roberto Montà, l'assessore alla Protezione civile Raffaele Bianco, il gruppo della Protezione civile dell'Amministrazione comunale di Grugliasco e le associazioni grugliaschesi per la disponibilità, oltre al sindaco di Inveruno Sara Bettinelli che ha lavorato in concomitanza con i comuni dell'alto Milanese, il Comando Provinciale dei vigili del fuoco comandante Agatino Carollo, i commercianti, le imprese e le ditte di Grugliasco che hanno sostenuto e contribuito alla missione, i cittadini, le scuole e il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Grugliasco. Un ringraziamento anche alla ditta Mantoan che ha procurato l'autocarro e alla Fai che ha messo a disposizione l'autista per il trasporto del materiale. Ringrazio anche il personale sanitario dell'ospedale Mauriziano di Torino, oltre alla direttrice sanitaria Maria Carmen Azzolina e il dott. Maurizio Gaspare Dall'Acqua direttore generale del Mauriziano".



"Ringrazio tutti i cittadini che con la loro generosità hanno contribuito a questa importante raccolta umanitaria di vestiti, materiali per bambini e cibo - spiega il sindaco di Grugliasco Roberto Montà -. Una generosità che i grugliaschesi hanno sempre espresso e dimostrato. Per questo ringrazio loro e i volontari dei vigili del fuoco che si sono attivati subito fin dall'inizio della guerra con questa raccolta e con un'organizzazione impeccabile dovuta alle loro precedenti esperienze in Kosovo e in altre zone di guerra".