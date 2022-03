L'8 marzo solidale di Legacoop: buoni spesa e mimose a 40 donne in difficoltà

La solidarietà non si ferma ma, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, trova il modo di essere ancora più forte: a 40 donne in difficoltà, infatti, questa mattina sono stati donati buoni spesa da 50 euro e mazzi di mimosa.

Legacoop: “Difendiamo il nostro modo diverso di fare impresa”

L'iniziativa, organizzata da Legacoop, ha riguardato persone senza fissa dimora coinvolte nel progetto di accoglienza e reinserimento sociale Casa Sidoli, in zona Lingotto, o che usufruiscono del dormitorio di via Ghedini 6 nel quartiere Barriera di Milano: “Ringrazio - ha dichiarato il presidente regionale di Legacoop Dimitri Buzio – tutto il mondo della cooperazione torinese e piemontese: siamo un sistema sempre attento alle persone in difficoltà e oggi siamo anche attivi sul fronte aiuti verso l'Ucraina. In questo percorso siamo al fianco delle istituzioni e difendiamo la nostra identità e il nostro modo diverso di fare impresa che coniuga capacità imprenditoriale e attenzione al sociale”.

Caucino: “La Regione è vicina a questa donne”

Alla consegna, avvenuta negli spazi di via Ghedini, ha partecipato anche l'assessora al Welfare della Regione Piemonte Chiara Caucino: “I buoni spesa e le mimose donate da Legacoop – ha commentato – rappresentano un segno tangibile in grado di fare la differenza. La Regione sta dimostrando di essere vicina a queste donne, che non dovrebbero essere invisibili: è di fondamentale importanza supportarle verso un percorso di recupero che sia anche lavorativo, aiutandole a credere in se stesse e nel miglioramento della propria condizione”.