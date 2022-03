Volley, campionesse over 40 da Torino a Tampere per il titolo Europeo Master

Nello sport campionesse e campioni, ma anche solo buone atlete e buoni atleti, lo si diventa con passione, impegno, fatica e tenacia... e lo si rimane per tutta la vita: lo dimostrano le pallavoliste over 40 della società Volley Usato Garantito, che da alcuni anni ha richiamato sotto rete giocatrici che hanno un passato agonistico importante, anche in serie A1, risiedono a Torino e in altri Comuni del territorio metropolitano e, nel 2019, sotto la Mole hanno vinto il torneo degli European Master Games.

Per tenersi in allenamento, le atlete del Volley Usato Garantito partecipano ai campionati UISP e a tornei Master in giro per l’Italia. Ma il loro vero obiettivo è la difesa del titolo continentale negli European Master Games che si svolgeranno dal 26 giugno al 9 luglio 2023 a Tampere, in Finlandia. Nel torneo continentale in terra finnica sulle maglie delle pallavoliste subalpine comparirà il logo della Città Metropolitana di Torino, che concederà il suo patrocinio all’attività agonistica della società.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna i dirigenti e una rappresentanza delle giocatrici dell’Usato Garantito hanno incontrato la Consigliera metropolitana delegata delegata alle politiche sociali e di parità Valentina Cera e il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, i quali hanno espresso apprezzamento per il valore sportivo e sociale della loro attività e la vicinanza dell’Ente, che si concretizzerà con la concessione del patrocinio e con un sostegno per la comunicazione e l’immagine della società.

“È dovere delle istituzioni sostenere esempi come Pallavolo Usato Garantito, per dimostrare che la vita di una donna può essere completa ad ogni età e che si può continuare a fare sport ad alti livelli come riescono a fare le atlete che abbiamo incontrato oggi” ha sottolineato la Consigliera Valentina Cera.

Conciliare lo sport con gli impegni professionali e familiari non è certamente facile, ma probabilmente è stata proprio l’attività agonistica praticata negli anni giovanili ad abituare le giocatrici della Pallavolo Usato Garantito ad organizzare la propria vita, dando ad ogni attività il giusto spazio e il giusto tempo.