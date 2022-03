Viaggiava con 100 litri di gasolio nel bagagliaio, 41enne romeno denunciato per ricettazione

Il fatto è avvenuto giovedì scorso a Rivoli. Intorno alle 2.30 della notte, transitando in via Bonino nella zona industriale gli agenti del Commissariato notano un’auto con una persona a bordo. L’uomo sin da subito si mostra irrequieto non riuscendo a dare ragioni della sua presenza lì.

Nel corso della perquisizione del veicolo, gli agenti trovano nel bagagliaio 100 litri di gasolio suddiviso in 4 taniche da 25 e un lungo tubo intriso di carburante. L’uomo racconta agli agenti di aver comprato il gasolio da un camionista straniero poco prima al sito di Orbassano per poi rivenderlo a un prezzo più alto ad acquirenti che lo avrebbero contattato. A seguito dei fatti, il quarantunenne cittadino romeno, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.