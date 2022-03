Mattiello attacca Garcea: "Decida se ispirarsi a Impastato o Riina". Lui replica: "Sempre stato nel pieno della legalità"

"Garcea condanni condotte criminali"

Il nome dell'esponente azzurro è stato più volte associato da Mattiello a quello di Onofrio Garcea, condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso. L'esponente dem, in occasione della nomina, chiede quindi al consigliere Domenico Garcea di dissociarsi dalle "condotte criminali del cugino", condannandole per preservare "la credibilità della Commissione". Quest'ultima "è fatta dalla reputazione di chi le incarna temporaneamente e la reputazione di una persona si nutre anche delle posizioni assunte pubblicamente su temi delicati" conclude Mattiello.