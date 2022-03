"Ecce Homo": dall'Avvento alla Pasqua nella musica di grandi autori e con la voce del soprano Serena Moine

I “Salotti musicali” ritornano al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità 4/a – Saluzzo) domenica 13 marzo alle 16,30 con il concerto “Ecce Homo” che ha come protagonisti il soprano Serena Moine accompagnata al pianoforte da Lino Mei.

L’evento è organizzato dall’associazione “Amici del teatro e della Musica Magda Olivero” con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo. Il concerto rievoca le tappe principali dell’anno liturgico cattolico partendo dall’Avvento per arrivare al culmine della Pasqua di Resurrezione.

La vicenda viene narrata in note dalla musica di grandi autori, toccando epoche e stili differenti. In questo cammino salvifico dell’anima il protagonista è Gesù che si denuda della propria divinità per compiere il volere di Dio e redime l’uomo dal peccato originale.

Serena Moine e Lino Mei si conoscono in occasione di un concerto alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo nel 2018 e da subito ne scaturisce una collaborazione. Il loro repertorio tocca vari generi e la versatilità dei due artisti dà vita a performances musicali uniche nel loro genere.

Ogni brano sarà introdotto da Pia Cappelli Ghigo, presidente dell’associazione Amici del teatro e della musica Magda Olivero.

Il programma spazia da brani di Bach, Vivaldi, Mozart, Britten, Rossini, fino a Fauré, Debussy per concludersi sulle note di brani trascritti dal compositore Nino Rota.

Al termine del concerto sarà conferito l’annuale riconoscimento in ricordo e in onore del soprano saluzzese Magda Olivero a Serena Moine diplomatasi in canto classico nel dicembre 2021 con la Commissione d’esame Associated board of the royal schools of music (Abrsm) alla Scuola di Alto perfezionamento musicale di Saluzzo.

L’ingresso è libero con green pass rafforzato e mascherina FFP2. Prenotazioni sul sito monasterodellastella.it/prenotazioni o al numero 0175-291445 della Segreteria della Fondazione CrSaluzzo.

Il link: https://www.monasterodellastella.it/evento/salotti-musicali-ecce-homo

