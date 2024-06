Incidente in tangenziale, non ce l'ha fatta l'autista del furgone che aveva preso fuoco

Ha avuto purtroppo conseguenze drammatiche il brutto incidente avvenuto nella mattinata odierna sulla Tangenziale di Torino.

L'incidente all'uscita del Sito

L'episodio era avvenuto poco prima dell'uscita per il Sito Interporto, in direzione Milano, quando aveva preso fuoco un furgone per le consegne. Il camioncino era stato avvolto dalle fiamme, partite dal vano motore, dopo un tamponamento con un autocarro.

Il conducente del mezzo incendiato era stato estratto dagli utenti in transito e trasportato in codice rosso al Cto. La sua lotta tra la vita e la morte è durata alcune ore, prima che arrivasse purtroppo la tragica notizia che il 42enne residente a San Mauro, non era riuscito a farcela.

Troppo gravi le ferite riportate

L'incendio di stamani era stato domato dai pompieri intervenuti sul posto, insieme alla Polizia Stradale, ma tutte le attenzioni si erano poi concentrate sulle condizioni del ferito: troppo gravi l'emorragia interna e i traumi riportati, nonostante il prodigarsi dei medici.