Luci accese di giorno con il caro bollette? “Niente sprechi, è manutenzione” [FOTO]

Luci accese per alcuni lampioni di Torino anche in pieno giorno

Mole Antonelliana spenta, inviti ai cittadini a comportamenti parsimoniosi ma luci accese in pieno giorno in centro. All’apparenza non sembra toccare il Comune di Torino il problema del caro energia, ma in realtà dietro a quella che può risultare un’anomalia si nasconde una spiegazione: le manutenzioni.

Sono infatti tante le segnalazioni dei cittadini che, straniti dai lampioni accesi di giorno, hanno pensato a uno spreco immotivato. Qualche settimana fa le luci erano rimaste accese nei pressi dei Giardini Reali e corso San Maurizio. Oggi è toccato al centro, con corso Siccardi, piazza Arbarello, via Monte di Pietà e tutte le strade del centro “storico” completamente illuminate nonostante la luce del sole.

Il motivo ricercato in normali e frequenti attività di riparazione che prevedono l’accensione degli impianti per il tempo strettamente necessario alla verifica, al fine di procedere con il ripristino della funzionalità. Le luci vengono accese poi per una seconda verifica di ritorno alla normalità: molto spesso, se il guasto riguarda un solo punto luce, anche i lampioni vicini risultano accesi perché parte della stessa linea. Nessun “allarme spreco” dunque: una semplice manutenzione è la causa dei lampioni accesi di giorno.