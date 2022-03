Chili di rifiuti e 7 bici a noleggio, ripulito il trincerino di via Saint Bon

Recuperate anche 7 bici a noleggio

Foglietta: "Con pulizia in corso viste persone buttare immondizia"

"Ci proviamo - commenta Foglietta - a rendere la città più pulita, ma non mi stancherò di dire che ognuno di noi ha la responsabilità del mondo in cui vive". "E mentre ancora erano in corso le operazioni di pulizia - aggiunge - sono state viste persone buttare immondizia proprio in quel tratto".