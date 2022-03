Casinò online: meglio scegliere quelli più sicuri

Se c'è una cosa che oramai, al giorno, fanno praticamente tutti, è di sicuro il navigare in rete per svolgere una miriade di attività diverse le une dalle altre. Ci si può connettere infatti, sia da casa che da dispositivi mobile come smartphone e tablet, per controllare la propria casella di posta elettronica, guardare le serie TV o i film del momento, informarsi su ciò che accade nel mondo, svagarsi con i social network, lavorare da remoto divertirsi con qualche gioco in rete e così via. Ecco, vediamo dunque di analizzare brevemente quest'ultimo elemento.

Il gioco ha sempre rappresentato un punto d'unione tra le generazioni che, soprattutto con l'avvento di una rete sempre più tecnologica e sfaccettata, si sono ritrovate a giocare alle stesse cose. Un concetto che, fino a qualche anno fa salvo rari casi, era al limite dell'impossibile.

Basti pensare ai giochi da mobile, come Angry Birds oppure Candy Crush, i multiplayer più rinomati, come Fortnite oppure Counter Strike: Global Offensive, gli strategici più impegnativi, Age of Empires su tutti, i simulatori di guida o di sport, Need for Speed o FIFA per intenderci, ed anche tutti quei giochi che richiamano i casinò e lo sfidare la dea bendata.

Ovviamente si può giocare su queste piattaforme solo se si ha compiuto la maggiore età e con la giusta moderazione, vi ricordiamo che per ogni situazione “critica” sono sempre disponibili numeri verdi e servizi appositi, ma occorre farlo anche con un po' di testa.

Soprattutto dopo l'ultimo lockdown, infatti, la quantità di persone che ha deciso di tentare la sorte grazie ai casinò online è aumentata al pari di queste stesse piattaforme. Purtroppo la stessa cosa si è verificata per quanto riguarda i siti dedicati al gioco d'azzardo decisamente più truffaldini e “oscuri”.

Sono spuntati praticamente come funghi siti poco affidabili che, dopo essersi intascati le quote di ingresso dei giocatori, sono spariti nel nulla con il denaro degli scommettitori. Insomma, una cosa così non fa certo piacere a nessuno, del resto si tratta sempre di soldi!

È proprio per questo motivo che, se si vuole giocare, è meglio farlo con tutta la sicurezza del caso andando a scegliere tra i migliori casino online i più sicuri sia per una tutela della privacy che del proprio conto in banca.

Ma come si riconosce un sito dedicato al gioco d'azzardo sicuro e affidabile? In generale possiamo dire che questi devono essere certificati dall'ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), avere dei regolamenti chiari, mostrare sempre il numero di Servizio Clienti e gli inviti al gioco responsabile e poi deve essercene traccia in rete stando alle opinioni degli altri giocatori.

Tra i titoli più in voga del momento, tra gli appassionati di carte, slot machine e così via, ci sono dunque dei portali come NetBet, Unibet, LeoVegas e Betclic, ma la lista è lunga e di siti per tutti i gusti e per tutte le tasche la rete ne è piena.

Cercate dunque, se volete tentare la dea bendata in totale sicurezza, di registrarvi solo a quelli certificati e, soprattutto, di non esagerare mai!