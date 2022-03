Manituana attacca Comune e Smat: “Ci hanno tolto l'acqua, atto politico contro di noi”

“Comune e Smat ci hanno tolto l'acqua da un mese, così non possiamo portare avanti le nostre attività come il doposcuola per i bambini del quartiere”: la denuncia arriva da Manituana, il “Laboratorio Culturale Autogestito” di Borgo Rossini nato dall'occupazione degli spazi ex Amiat di largo Maurizio Vitale a Torino nel gennaio del 2019.

“ Un atto politico contro di noi e tutte le realtà autogestite”

Secondo gli attivisti, il recente intervento di manutenzione alla rete idrica realizzato nell'area sarebbe stato un pretesto per tagliare l'allaccio del centro e, più in generale, contrastare gli spazi autogestiti: “Quella di tagliare i rami secchi - hanno attaccato – è una scusa: si tratta, in realtà, di una chiaro atto politico contro di noi camuffato da ordinaria amministrazione. Questo precedente, mai avvenuto prima, rappresenta un tentativo di mettere in difficoltà non solo Manituana ma anche tutti gli spazi sociali che agiscono in modo diverso da quello istituzionale e che per questo danno fastidio e vengono mal considerati”.

La difesa del principio di acqua pubblica

Le rivendicazioni di Manituana hanno l'obiettivo, più in generale, di contrastare l'articolo 6 del DDL Concorrenza, ritenuto dannoso perché in grado di 'impedire la gestione pubblica dell'acqua in favore dei privati': “Oltre al riallaccio dell'utenza – hanno aggiunto – chiediamo che l'amministrazione comunale garantisca il non ripetersi di simili attacchi a realtà autogestite e che, oltre a contrastare con dichiarazioni di intendi l'articolo 6 del DDL, si faccia promotrice della ripubblicizzazione di Smat. A quest'ultima, infine, chiediamo di rendere conto dello stato di salute della rete idrica cittadina e si confrontarsi sulle strategie messe in campo per affrontare la crisi climatica”.