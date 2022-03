Nichelino in prima fila per la XXVII Giornata in ricordo delle vittime delle mafie

Si avvicina la XXVII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e Nichelino capeggia gli otto Comuni della cintura sud di Torino, che comprende Moncalieri, Beinasco, Candiolo, La Loggia, None, Santena e Vinovo, che hanno in programma eventi e iniziative in avvicinamento all'appuntamento di lunedì 21 marzo.

Tre gli appuntamenti in programma

Tre gli appuntamenti in programma a Nichelino: il primo, lunedì 14 marzo, alle ore 21 presso l'Open Factory (via del Castello 15, Nichelino), sarà Mafie e Antimafia in Italia e in Europa. In ricordo di Serafino Famà, avvocato di Catania ucciso dalla mafia il 9 novembre 1995. Saranno presenti: Giampiero Tolardo (Sindaco di Nichelino), Flavia Famà (avvocato e figlia di Serafino Famà), Davide Mattiello (consulente Commissione Parlamentare antimafia) e Michela Favaro (Vice Sindaca di Torino con delega alla Legalità). Modera Filippo Rinaldi, Consigliere comunale di Nichelino.

Martedì 15 marzo, dalle 9 alle 1, presso I'Istituto Erasmo da Rotterdam di Nichelino, l’Avvocato Flavia Famà sarà in dialogo con gli insegnanti e gli studenti. Modera Andrea Turtutto di ACMOS.

Infine, è fissato per il 21 marzo alle ore 21 il ritrovo per la fiaccolata in memoria delle vittime innocenti delle mafie, alla quale partecipano gli otto comuni del protocollo d'intesa sulla legalità del territorio sud.

Percorso: partenza da Piazza Di Vittorio (Nichelino) e arrivo ai Centro Polifunzionale Don PG Ferrero (Via Santa Maria, 27 bis - Moncalieri).

Tolardo: "21 marzo data simbolo del riscatto contro le mafie"

"Il 21 marzo, con l'inizio della primavera, simbolo di rinascita, di riscatto - dichiara Giampiero Tolardo - ricordiamo tutte le vittime innocenti delle mafie. Un giorno importante che, anche quest'anno, vogliamo celebrare insieme, con un simbolico, collettivo abbraccio, in difesa della memoria delle troppe persone che senza colpe hanno perso la vita per le stragi e le brutalità delle mafie. L'Impegno civile, sociale e morale di noi tutti deve essere presente ogni giorno, attraverso un'educazione concreta e valorosa di contrasto, di opposizione forte e coscienziosa ad ogni forma di illegalità".

"Continueremo a mettere in campo ogni strumento per aumentare gli anticorpi all'infiltrazione mafiosa nella nostra città che oggi, anche dalle ultime notizie stampa e della procura, continua ad essere un territorio inquinato dalla criminalità organizzata. Oggi, domani, sempre", conclude il sindaco di Nichelino.