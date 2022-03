Garcea in Commissione Legalità, Pd Torino: "Si valuti opportunità che ne faccia parte"

Dopo Sinistra Ecologista, è il Pd metropolitano a sollevare dubbi sull'opportunità che Domenico Garcea faccia parte della commissione Legalità del Comune di Torino. Il caso era esploso negli scorsi giorni, quando l'ex parlamentare dem Davide Mattiello aveva sollevato la questione del legame di parentela tra il consigliere di Forza Italia e Onofrio Garcea, condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso.