Danni al villaggio Leumann, gli abitanti scelgono il sarcasmo: "Grazie per averci vandalizzati"

"Grazie per averci vandalizzato". Scelgono la strada dell'ironia (per non dire del sarcasmo) gli abitanti del Villaggio Leumann: è questo infatti il messaggio stampato su alcuni cartelli che sono stati appesi alle staccionate che si affacciano su corso Francia, nella zona già territorio di Collegno.



Alcuni ignoti, infatti, non hanno trovato di meglio che accanirsi sulle recinzioni in legno che delimitano uno dei gioielli nascosti meglio del nostro territorio: il quartiere operaio sorto alla fine dell'Ottocento proprio a Collegno, dall'idea di un illuminato imprenditore di origine elvetica, Napoleone Leumann (da cui prende appunto il nome), che trasferì l'azienda di famiglia da Voghera a Torino.



Un sito produttivo dedicato al cotone, che sfruttava sia gli spazi ampi dell'epoca che la presenza di corsi d'acqua e soprattutto della ferrovia, lungo l'asse dell'attuale corso Francia.



Grazie a interventi di conservazione e tutela avvenuti per tempo (contro la speculazione edilizia, ma non solo), ora il quartiere Leumann - composto da case popolari, ma non solo - è un tuffo nel passato, visto che le case e le architetture urbane sono rimaste quasi come due secoli fa. Ma questo non basta a sottrarle alle bravate di chi non ha di meglio da fare e che ha pensato bene di distruggere interi tratti di staccionata. Un gesto che però non ha scomposto i residenti, che hanno risposto con ficcante ironia.