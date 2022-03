La lavanderia a domicilio con Clickwash, ora anche Torino

Con Clickwash puoi andare in lavanderia tramite app, senza muoverti da casa

Clickwash è una innovativa piattaforma online, unica in Italia, (clickwash.it + Clickwash App), che consente all'utente di richiedere il servizio di lavanderia a domicilio.

È online da Febbraio 2020 a Milano, Monza e rispettivi hinterland con circa 50 lavanderie e dall'11 Ottobre 2021 anche a Torino. L'utente è libero di scegliere la lavanderia che preferisce digitando la zona di ritiro o consegna oppure ricercando per nome la lavanderia che desidera utilizzare. Pochi giorni dopo il ritiro si ricevono i propri capi lavati e stirati a domicilio, dove e quando si preferisce.

Vengono selezionate le migliori lavanderie per garantire all'utente un’esperienza online esclusiva, di qualità e a domicilio. Una scelta netta che vuole aggregare in un unico portale e in un'unica app realtà storiche del settore lavanderia che da anni, con la loro professionalità e artigianalità, assolvono ogni esigenza dei propri Clienti e oggi vogliono essere sempre più vicine all'era moderna.

Bastano pochi rapidi step per ordinare dall’app (iOS o Android) o dal portale. Una volta inserito l'ordine, un algoritmo assegna la richiesta ai driver specializzati del sito che si occuperanno del ritiro degli indumenti, inoltre, un moderno sistema consente all'utente di tracciarne sempre lo stato. L'innovazione non si ferma alla tecnologia. Packaging studiati ad hoc per la consegna dei capi, sia appesi che piegati, e i mezzi utilizzati: cargo-bike per la città e una flotta di veicoli elettrici per l'hinterland. Clickwash è anche green.

"You Click, We Wash" è il claim alla base del nome scelto per il servizio offerto. Dove sta il grande vantaggio? Invece che muoversi di persona, viene offerta la possibilità di "andare in lavanderia tramite app". In modo semplice, veloce e smart.

Perché con Clickwash si risparmia il proprio tempo, tempo che si può dedicare ad altro: famiglia, tempo libero, hobby, ecc.

Scarica l’app e utilizza il codice promozionale TORINOGGI (con una sola lettera O all'interno della parola) dal 14/03 al 24/03: riceverai uno sconto di 5,00 euro al primo utilizzo.

CONTATTI e APP

Sito: https://www.clickwash.it

Scarica l’app da qui: https://bit.ly/3j8umzK