Conclusa la missione in Ucraina di Fondazione Paideia, portate in salvo dalla guerra 22 persone

Si è conclusa la missione in Ucraina di Fondazione Paideia in collaborazione con Cooperativa Pausa Café e Associazione Accomazzi: il convoglio di quattro mezzi, partito venerdì mattina verso il confine con la Polonia, ha fatto ritorno oggi a Torino portando in salvo 22 persone in fuga dalla guerra. L’iniziativa, condivisa con il tavolo torinese per l’emergenza, ha portato in salvo 22 donne e bambini, tra i qual due con disabilità, che riceveranno accoglienza presso alcune strutture messe a disposizione dalla Fondazione e saranno inseriti all’interno dei programmi del Centro Paideia.

Le due persone con disabilità sono un bambino di tre anni, con di sindrome di Angelman, che ha viaggiato insieme alla mamma, alla sorella di dieci anni e alla zia, e una ragazza adulta, accompagnata da un’amica.

Le persone rifugiate sono state segnalate a Paideia, a Cooperativa Pausa Café e Associazione Accomazzi dall’appello di don Volodymyr Moshchych, sacerdote ucraino e cappellano dell’ospedale pediatrico di Leopoli. Nel corso della missione sono stati inoltre consegnati a don Volodymyr Moshchych due furgoni di medicinali e materiale igienico-sanitario e (antipiretici, antidolorifici e antibiotici), raccolti grazie alle generosità di alcune farmacie torinesi e di alcuni privati, a supporto dell’ospedale della città ucraina.

“Domenica abbiamo superato il confine e siamo entrati in Ucraina per portare i medicinali raccolti grazie alla generosità di molte farmacie amiche. Dopo una lunga coda siamo rientrati in Polonia: sono stati giorni emotivamente intensi. Insieme ai colleghi delle altre associazioni abbiamo preso in carico 22 persone. Con il supporto di tanti amici, sostenitori e volontari, gli operatori di Fondazione Paideia si impegneranno a intervenire su questo gruppo composto da 5 bambini di cui due con disabilità, tre mamme, una zia e una ragazza adulta con disabilità accompagnata da una giovane volontaria ucraina. È stato emozionante vedere sul confine il grande abbraccio dei volontari provenienti da tutto il mondo che 24 ore su 24 sono impegnati per aiutare i profughi” racconta Fabrizio Serra, segretario generale della Fondazione Paideia.

“Grazie per ogni persona che è stata coinvolta in questo viaggio, per ogni supporto, per ogni dono. Grazie a Fondazione Paideia, a Pausa Cafè, all’associazione Accomazzi, a tutti gli amici, anche laici, a tutti i cittadini italiani che hanno dato il loro contributo per dare questo aiuto” queste le parole di ringraziamento di don Volodymyr Moshchych. “Oltre questi doni chiedo una preghiera ogni giorno per l’Ucraina, per ogni cittadino, per ogni bambino che adesso è in coda per uscire dal proprio paese e scappa come Gesù è scappato in Egitto per essere sicuro. Grazie a tutti gli italiani e grazie a Dio”, conclude il sacerdote.

Per supportare la spedizione, le attività di accoglienza e i primi bisogni dei profughi, la Fondazione Paideia ha aperto il Fondo Emergenza Ucraina. È possibile donare su https://dona.fondazionepaideia.it/emergenza-ucraina/ o con bonifico bancario all’IBAN IT03M0200801046000101322993 indicando la causale “Emergenza Ucraina”.