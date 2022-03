17 marzo 1861, Torino prima Capitale d'Italia: dal Parlamento a Palazzo Reale, i luoghi che fecero la storia

Qualche giorno prima, il 18 febbraio, nell'aula della Camera Subalpina di Palazzo Carignano , era stata inaugurata l'VIII Legislatura del primo parlamento italiano. Nella Camera dei deputati si è svolta l’attività legislativa del Regno sardo tra l’8 maggio 1848 e il 28 dicembre 1860. Uno dei tanti luoghi simbolo dell'Unità d'Italia, che non a caso riaprirà al pubblico dopo due nani di chiusura. “ Questa riapertura al pubblico, dopo due anni di sospensione a causa del Covid, rappresenta, anche simbolicamente, un bel punto di ripartenza – commenta Mauro Caliendo , presidente del Museo Nazionale del Risorgimento – Vogliamo ridare la possibilità di toccare con mano e respirare l’aria all’interno di questo luogo. È doveroso infatti riconsegnare a tutti, anche se solo per pochi giorni, questo patrimonio inestimabile, un gioiello non solo della città ma dell’Italia intera ”.

17 marzo 1861, Torino prima Capitale d'Italia: i luoghi che fecero la storia

Il Parlamento Subalpino non è l'unico monumento che riporta Torino agli antichi fasti della prima Capitale d'Italia, anzi. Sono ben 31, in città, i monumenti eretti in onore dei Padri della Patria e dei principali protagonisti della stagione risorgimentale. In piazza Carlo Emanuele II - conosciuta come piazza “Carlina” - è presente la statua di Giovanni Dupré dedicata a Cavour, ritratto in abiti da antico romano, con una giovante e discinta Italia inginocchiata ai suoi piedi. Poco distante, all’incrocio fra via Cavour e il Lungo Po Armando Diaz, ecco Giuseppe Garibaldi, raffigurato con indosso il suo caratteristico poncho da Odoardo Tabacchi nel 1877. Il triangolo si chiude con Giuseppe Mazzini, immortalato da Luigi Belli nel 1917, all’angolo di via Dei Mille e via Andrea Doria.