La Circoscrizione 8 solidale con l'Ucraina: appesa la bandiera del Sermig in corso Corsica

Anche la Circoscrizione 8, solidale con l'Ucraina, espone la bandiera della Pace del Sermig davanti alla sede di corso Corsica 55.

L'iniziativa approvata tramite ordine del giorno presentato dal coordinatore Enrico Foietta: "Un piccolo gesto simbolico, ma necessario".

"La Circoscrizione - commenta il presidente Massimiliano Miano - si stringe attorno al popolo Ucraino per la violenta ed inutile guerra che gli ha involontariamente coinvolti. Altre iniziative sono allo studio per concretizzare il nostro impegno come ente di prossimità verso le popolazioni più colpite".