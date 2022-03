Stellantis: c'è la data per il vertice. A Mirafiori Tavares incontra Cirio e Lo Russo il 28 marzo

“In questo momento storico di ripartenza e di programmazione con i fondi del Pnrr è fondamentale fare sistema per il futuro industriale di Torino e del Piemonte - sottolinea il presidente Cirio -. Per farlo dobbiamo lavorare insieme ai principali attori produttivi ed economici del nostro territorio. Nei prossimi giorni con il sindaco convocheremo tutte le organizzazioni confederali e di categoria per un confronto propedeutico all’appuntamento con Stellantis”.



E Lo Russo aggiunge: "L’automotive è il settore produttivo principale per Torino e il Piemonte. Non solo rivolto al passato, ma anche il futuro è caratterizzato da importanti sfide e opportunità in un ambito produttivo in continua evoluzione”. “Di recente ho visitato lo stabilimento di Mirafiori, un impianto all’avanguardia e ad alta tecnologia, pronto per le produzioni più innovative nel settore auto. Incontrare l’amministratore di Stellantis, Carlos Tavares, e il presidente John Elkann è un passaggio fondamentale per confrontarci sul futuro di Torino all’interno del piano industriale della multinazionale. E vedere prima i sindacati e parti sociali - conclude - è utile per un confronto sulle ricadute occupazione future”.



Soddisfatti anche i sindacati. Edi Lazzi (segretario Fiom Cgil di Torino e provincia) ribadisce che "l'unica prospettiva per Torino è aumentare i numeri e i volumi di produzione, con nuovi modelli che diano prospettiva. Ma anche assunzione di giovani". E Davide Provenzano, Fim Cisl, aggiunge: "Le istituzioni sanno quello che chiediamo, come rappresentanti dei lavoratori: ora sta a loro fare una sintesi e presentarsi con autorevolezza di fronte a Tavares. Torino deve essere ancora centrale".

"Dopo anni in cui abbiamo visto le istituzioni non aprire bocca mentre Mirafiori veniva svuotata - sottolinea Luigi Paone, segretario di Uilm Torino - finalmente è positivo che ci sia un confronto. Speriamo ne emergano garanzie, sia da parte dell'azienda che dalle stesse istituzioni. Ognuno deve fare la sua parte per creare le condizioni migliori".

E Ciro Marino, segretario di Uglm Torino, fa notare come le attese siano per "un lavoro sinergico con le istituzioni locali e Regionali, non possiamo permettere che si proceda senza una Road Map. La mancata produzione di componentistica Intel e la gigafactory qui nei siti torinesi, hanno lasciato l’amaro in bocca, Torino deve tornare a essere la città che per antonomasia, era il fulcro della Automotive".