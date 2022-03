Torino vuole raddoppiare i centri per l'impiego, Pentenero: "Ne servono 4"

Il Comune di Torino punta a raddoppiare i centri per l'impiego. Al momento sono infatti solo due gli sportelli gratuiti dedicati all'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il primo si trova in via Bologna n.153 e serve gli utenti delle Circoscrizione 1, 4, 5, 6 e 7, mentre il secondo nel quartiere di Santa Rita in via Castelgomberto 73 a servizio della zona sud della città. Pentenero: "Servono 4 centri per l'impiego"

Palazzo Civico, come annunciato oggi dall'assessore al Lavoro Gianna Pentenero, sta "lavorando con l'Agenzia Piemonte Lavoro perché Torino possa avere una rete di servizi, legati al lavoro, che siano capillari su tutto il territorio. Una città da 800mila abitanti non può non avere almeno 4 centri per l'impiego". "Osservatorio del mercato cittadino"