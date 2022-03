Venerdì sciopero dei lavoratori del comparto pulizie delle sedi piemontesi di Agenzie delle Entrate

"Le lavoratrici e i lavoratori dell’appalto pulizie delle sedi delle Agenzie delle Entrate del Piemonte sono all’esasperazione", denunciano FILCAMS CGIL - FISASCAT CISL UILTRASPORTI UIL Piemonte. Dal 1° hanno subito un taglio ingiustificato dei loro contratti con riduzioni del 35%: questo è inaccettabile", proseguono i sindacati.

"La società FORMULA SERVIZI, attuale gestore dei servizi, ancora una volta nel territorio piemontese fa prevalere la logica del taglio pesante nei confronti di chi lavora per aumentare il profitto aziendale. Sono oltre un centinaio le lavoratrici e i lavoratori che operano nelle diverse sedi piemontesi e che pur continuando ad operare in sostanziale continuità subiscono un danno ai loro contratti non sostenibile", proseguono i sindacati

Per queste motivazioni FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTRASPORTI confermano la giornata di sciopero di venerdì 18 marzo, con presidio alle ore 9 in corso Vinzaglio 8.