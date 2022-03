Tav, il sindaco di Chiomonte: "Se le opere di compensazione fossero arrivate prima, il mio paese non avrebbe rischiato di morire"

A fare gli onori di casa, in Val di Susa, è il sindaco di Chiomonte, Roberto Garbati. Che accanto alla soddisfazione per l'andamento dei lavori, non nasconde un fondo di amarezza. "Da undici anni il nostro territorio convive con il cantiere, ma finalmente sono arrivati in Regione i fondi per le opere di compensazione. Le chiamano opere di accompagnamento, ma non hanno accompagnato un bel niente: finalmente si vedrà qualcosa dopo aver subito disagi e danni, in parte anche comprensibili. Se fossero arrivate prima, le opere di compensazione, forse ci sarebbero state meno proteste e avremmo vissuto meglio. Non ci sarebbe stato un paese che ha rischiato di morire, per la presenza del cantiere. Ma oggi sono soddisfatto, finalmente si può andare avanti".