Da Torino parte il tour di proiezioni del film "Le ricette dello Chef Antonio"

In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, il 21 marzo 2022 inizierà il tour di proiezioni del documentario "Le Ricette dello Chef Antonio" per la Rivoluzione che mostra il dietro-le- quinte di una cucina e un albergo dove giovani uomini e donne con disabilità imparano un mestiere e iniziano a prendere posto al tavolo della vita.

Vivere con una disabilità, imparare un mestiere e condurre una vita indipendente è complesso e non sempre va come previsto. Le Ricette dello Chef Antonio per la Rivoluzione mostrerà proprio questo, innestando un seme di speranza per un futuro più inclusivo e sensibilizzando lo spettatore su un necessario cambiamento sociale.