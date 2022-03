Il Museo del Cinema celebra l'Aida con nove proiezioni sull'Antico Egitto

In occasione della mostra "Aida. Figlia di due mondi" che apre al Museo Egizio per celebrare il 150° anniversario della prima rappresentazione dell'Aida al Cairo e della prima alla Scala di Milano, il Museo Nazionale del Cinema propone al Cinema Massimo dal 18 al 30 marzo – in collaborazione con Università degli Studi di Torino e A.I.A.C.E. Torino - un percorso di nove film sulla rappresentazione cinematografica dell’Antico Egitto nelle diverse cinematografie, dal colossal hollywoodiano del 1963 Cleopatra di Joseph L. Mankiewicz alla visione più intima di Vittorio Cottafavi con Le legioni di Cleopatra, all’horror di Lucio Fulci Manhattan Baby.

L’iniziativa si apre il 18 marzo alle ore 21 con la proiezione di Il faraone di Jerzy Kawalerowicz.

Tutte le proiezioni saranno introdotte da docenti dell’Università degli Studi di Torino nell’ambito del progetto UniVerso.

Tutto il programma su: www.museocinema.it