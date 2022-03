Torino troppo sporca, Russi (M5S): "Si copi Milano con campagna informativa. Poi più multe"

Strade invase dai rifiuti? Torino deve copiare Milano. L'invito, al sindaco Stefano Lo Russo, di prendere spunto dal collega del centrosinistra Beppe Sala arriva dal capogruppo del M5S Andrea Russi. Il capoluogo lombardo ha infatti appena lanciato una campagna per sensibilizzare i cittadini verso alcuni comportamenti corretti come dare la precedenza a chi attraversa sulle strisce, raccogliere gli escrementi del cane buttandoli poi nel cestino e non abbandonare mozziconi e spazzatura per strada.

Russi: "Abbandono rifiuti per mano di torinesi incivili"

Ieri Lo Russo, dopo un incontro di Amiat, aveva rilanciato il tema della città sporca e chiesto che venissero assunti 100 nuovi spazzini. "Sbaglia - replica oggi l'esponente pentastellato - il sindaco, perché non tiene in considerazione che l’abbandono a terra avviene per mano di torinesi maleducati e incivili". Nelle scorse settimane sono stati ripuliti il Trincerone e l'alveo del fiume Po vicino a piazza Vittorio: qui sono state recuperati chili di rifiuti, oltre a bici in sharing, batterie per auto. Altro problema è quello delle discariche abusive: le ultime, in ordine di tempo, sono state scoperte nel Parco del Meisino".

"Più facile scaricare colpe su Amiat"

E Russi rincara, sottolineando come in termini di consenso elettorale sia più facile "scaricare le colpe su Amiat piuttosto che sui cittadini richiamandoli alle loro responsabilità". "È un po’ - aggiunge - come voler curare un paziente in astinenza da sostanze che creano dipendenza, mettendogli a disposizione più sostanze".

"Più controlli e multe dei vigili"

Per rispondere al problema per il capogruppo del M5S è necessario "incrementare i controlli e le sanzioni da parte dei vigili urbani. E, soprattutto, mettere in campo una campagna, continua, di sensibilizzazione della cittadinanza", su modello di quanto appena fatto da Milano.