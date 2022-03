Discariche abusive e rifiuti per strada a Torino, Lo Russo ad Amiat: "Assumete 100 spazzini"

Rifiuti nel Po e discariche abusive al Meisino

Al centro del faccia a faccia l'abbandono illegale di rifiuti, sia accanto alle ecoisole che in altri punti della città. Nelle scorse settimane, su sollecitazione di Foglietta, sono state ripulite il Trincerino e l'alveo del fiume Po vicino a piazza Vittorio: qui sono state recuperati chili di rifiuti, oltre a bici in sharing, batterie per auto. Altro problema è quello delle discariche abusive: le ultime, in ordine di tempo, sono state scoperte nel Parco del Meisino.