Aggressioni Capodanno al Duomo: vittime convocate per l'incidente probatorio

Racconteranno di nuovo il loro dramma e le violenze subite la notte dello scorso Capodanno in piazza Duomo a Milano, quando sono state circondate e aggredite sessualmente, nove delle ragazze vittime della "furia brutale" del 'branco', un'orda di giovani che le ha molestate pesantemente.

Le giovani sono infatti state convocate per il 2 e il 6 maggio prossimi in aula dal gip Raffaella Mascarino che ha accolto la richiesta di incidente probatorio avanzata dal pm Alessia Menegazzo e dal procuratore aggiunto Letizia Mannella, titolari dell'indagine che ha portato in carcere Mahmoud Ibrahim, 18 anni, fermato a Milano e Abdallah Bouguedra, 21enne residente a Torino.

Per la vicenda anche la magistratura minorile ha disposto l'arresto di un 16enne egiziano senza fissa dimora e un connazionale 17enne con permesso di soggiorno. Con l'incidente probatorio la Procura milanese intende cristallizzare le deposizioni delle vittime, tra cui due turiste tedesche, in vista del processo agli autori delle violenze.