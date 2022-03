Da Castellamonte un bus di aiuti umanitari per l'Ucraina

"Ringrazio per l’interessamento la parlamentare Francesca Bonomo, che mi ha messo in contatto con l’associazione e ha così favorito l’aiuto della nostra Città", ha commentato l'assessora Chiara Foglietta. "Un grazie all’amministratore delegato di Bus Company Enrico Galleano, ai vertici di GTT, al sindaco di Castellamonte Pasquale Mazza e, in particolare, agli autisti di Bus Company e al funzionario GTT che effettueranno il viaggio, insieme all’interprete russo che 'ferito per il comportamento del suo Paese' ha voluto dare una mano concreta".