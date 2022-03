Giornata mondiale del teatro, il Marchesa e la Circoscrizione 6 festeggiano portando in scena "Storie fragili"

In occasione della Giornata mondiale del Teatro , l'associazione Eufemia, insieme al teatro Marchesa e alla Circoscrizione 6, invita cittadini, scuole e famiglie alla Giornata per la Pace.

"Storie fragili" è uno spettacolo sull’orrore della guerra visto attraverso gli occhi di bambini. Nel mondo precario di oggi scoppia una guerra. Perché? Com'è possibile? Oggi sono i più fragili e piccoli a chiederselo. Coinvolti in un gioco insensato sono loro ad assumere la responsabilità, quella degli adulti, di denunciare la sua crudele follia. Le loro parole in una forma poetica, mai ideologica, sono destinate a essere ascoltate da chi vuole udire: nessuno vuole la guerra, nessuno può volerla mai. Lo fanno in scena , in uno spettacolo, sperando di non doverlo fare nella vita.