Gioco online: come riconoscere i siti sicuri

Il gioco è un piacere, o almeno dovrebbe. Ecco perché prima di iniziare è consigliabile controllare che non ci siano rischi inaspettati. Una regola che trova particolare applicazione nel mondo del gambling online. Lo sanno bene gli appassionati di casinò virtuali che, attratti da eccezionali bonus di benvenuto, hanno rischiato di vedersi alleggerire la carta di credito per non aver controllato le credenziali delle piattaforme di gioco.

Come evitare brutte sorprese? Facendo attenzione ad alcuni aspetti che distinguono i casino online sicuri dalle piattaforme poco affidabili. Va quindi condotta un’analisi per accertare la presenza della licenza ADM, nonché altri aspetti che fanno la differenza ma potrebbero sembrare secondari agli occhi dei giocatori. Ad esempio l’adozione di opzioni di autoesclusione o autolimitazioni da parte del sito. Ma procediamo per gradi.

Il principale discriminante è senza dubbio la licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli . Questa rappresenta l’elemento fondamentale per la sicurezza nel gioco online in Italia. Viene concessa esclusivamente alle piattaforme che assicurano il rispetto di precisi canoni di affidabilità e tutela dell’utente.

Per il mantenimento della licenza, il casinò online deve continuare a soddisfare gli stessi criteri. Ricorrere ad una piattaforma di gioco che non ne dispone significa scegliere un operatore che potrebbe non essere sicuro.

Ma attenzione, perché non basta che nell’homepage del sito in questione sia indicato il possesso della licenza ADM: il casinò online deve esporre il sigillo, il numero di licenza, gli estremi dell’operatore e quelli dell’ente regolatore. Per maggiore scrupolo è preferibile controllare sul sito ufficiale dell’ADM e accertarsi che tutti i dati forniti siano esatti.

Un ulteriore controllo può essere effettuato grazie alla blacklist dei siti che hanno trasgredito alle leggi italiane. Anche in questo caso il punto di riferimento è il portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che rende disponibile una lista costantemente aggiornata degli operatori da evitare.

La licenza ADM resta il principale elemento da valutare, ma per avere la certezza di rivolgersi a una piattaforma sicura è meglio appurare anche la politica in merito all’accesso al gioco da parte di minorenni. L’assenza di una verifica dell’account con un documento di riconoscimento andrebbe considerata come un campanello d’allarme.

Altrettanto rilevante è la possibilità per l’utente di applicare al proprio profilo delle autoesclusioni o autolimitazioni . Vale a dire precludersi l’accesso al gioco online per evitare che il divertimento si trasformi in ludopatia. I parametri adottati variano da caso a caso, spesso si possono impostare sull’account limiti alle ore di gioco, agli importi utilizzati, ai prelievi e agli accrediti sulla piattaforma.

I casinò online regolamentati prevedono programmi per il contrasto alla dipendenza dal gioco. Le iniziative di sensibilizzazione sono quindi un altro aspetto da appurare prima di effettuare la registrazione. Un operatore che non tutela i propri utenti non è da considerare affidabile.

Infine, c’è la questione della sede all’estero. È abbastanza comune, infatti, imbattersi in case da gioco che hanno sede al di fuori dei confini italiani, ad esempio a Malta. Niente paura, perché per ottenere la licenza ADM queste società sono sottoposte ad un processo di valutazione stringente e piuttosto costoso, che passa dal pagamento di tasse da centinaia di migliaia di euro e depositi per oltre un milione. Di conseguenza, se in possesso della licenza il casinò è da considerare sicuro, a prescindere dall’ubicazione.