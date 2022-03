Al Teatro Ambrosio fa tappa la proiezione del documentario "Luca+Silvana"

Il documentario "Luca+Silvana", prodotto da Cooperativa 19 con la regia di Stefano Lisci è pronto per il tour nelle sale cinematografiche italiane. La tappa torinese è prevista al Teatro Ambrosio, il 23 marzo alle ore 21 in collaborazione con le associazioni Cepim Torino e Associazione Down Torino. Al termine della proiezione sarà possibile assistere al dibattito con il regista, Stefano Lisci, in diretta Zoom.

La storia è semplice, due persone che vogliono sposarsi e passare la vita assieme, ma non è per tutti così “facile” come sembra.

“Circa tre anni e mezzo fa, dopo una proiezione del documentario Bar Mario, venni contattato da Luca e Silvana, i quali mi chiesero di realizzare un breve video. In un primo momento non capii la loro richiesta. Successivamente, quando parlai con Claudia (la madre di Silvana) capii che necessitavano di un video per dimostrare la loro autonomia nelle faccende domestiche. Ho poi avuto modo di conoscere meglio la loro storia e il video è diventato un vero e proprio documentario.” spiega il regista.