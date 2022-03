Da Torino a Roma, piccoli ambasciatori di pace al cospetto di Papa Francesco

“ La Pace è un’armonia di differenze, non le appiattisce ”. È con queste parole che Papa Francesco ha concluso l’incontro di ieri con i bambini dei cori dello Zecchino d’oro , incentrato proprio sull’importanza di diventare dei costruttori di pace.

L’udienza che si è tenuta in aula Pio VI per festeggiare gli otto anni di pontificato di Bergoglio ed il 21 compleanno della Galassia dei cori dell’Antoniano ha visto stringersi intorno al Papa una moltitudine di bambini, con i loro sorrisi, la loro allegria e naturalmente i loro canti gioiosi.

Il gruppo di Torino diretto dal maestro Deivis Herrera, esiste ormai da quattro anni e si ispira al Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna, di cui condivide il repertorio musicale dello Zecchino d’Oro e diffonde attivamente lo spirito e i progetti di solidarietà. Dal marzo 2019 è stata costituita per iniziativa di Vania Tradori, l’Associazione Piccolo Coro Magiche Voci di Torino, Ente del Terzo Settore, che ha come mission l’essere promotrice di cultura e fonte di aggregazione.

Papa Francesco ha accolto i suoi piccoli ospiti parlando loro con un linguaggio ben noto ai bambini. Ha fatto riferimento al loro mondo di affetti, incentrato sulla famiglia, ma allo stesso tempo non ha rinunciato a consegnare ai cantori un prezioso messaggio, che passando attraverso un chiaro riferimento ai nonni ed all’importanza della memoria parlava di fratellanza e soprattutto di pace.

" Sono contento che questo incontro sia capitato nel giorno di San Giuseppe -ha spiegato Papa Francesco -, perché lui ci insegna che nessuno di noi è un’isola, ma fa parte di un popolo, che accoglie uomini e donne di tutte le lingue, di tutte le nazioni, di tutte le culture come un grande grandissimo coro ".

"Voi fate questa bellissima esperienza di cantare insieme – ha continuato-, di creare armonia con la varietà delle vostre voci. Se fossero tutte uguali sarebbe un unico suono noioso, per fortuna siamo tutti diversi per formare una sinfonia di popoli. È importante che tutti i popoli cantino insieme e che ci sia la pace. La pace non appiattisce le differenze è l’armonia delle differenze".