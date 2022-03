Almese, rogo nella notte: bruciano cavi e materiale elettrico nel piazzale di una ditta [FOTO]

I vigili del fuoco del comando di Torino sono intervenuti intorno alla mezzanotte di sabato ad Almese in via Rocciamelone per l'incendio di cavi e materiale elettrico depositati sul piazzale di una ditta.



Le squadre della centrale - insieme a quelle volontarie di Avigliana, Almese e Borgone -, anche con l'impiego di autobotti per il rifornimento idrico delle lance, hanno controllato la propagazione delle fiamme. Poco più di due ore di lavoro per terminare le operazioni e mettere in sicurezza la zona.